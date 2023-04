Depuis toujours, le journaliste indépendant Michael Moran a le sentiment d'être différent. Un jour, pris dans une série d'évènements inattendus, il récupère la capacité de convoquer son surpuissant alter-ego : Miracleman. Après avoir disparu pendant près de deux décennies, Miracleman va devoir affronter un ennemi surpuissant revenu de son passé, tout en essayant de découvrir la vérité sur ses origines. De son côté, Michael Moran devra lui se faire à l'idée de partager son existence de simple mortel avec un demi-dieu... Un illustre auteur a autrefois poussé à son paroxysme le concept du super-héros à travers plusieurs oeuvres marquantes, dont Miracleman fait partie. La série se voulait en effet être un hommage aux premières aventures du super-héros créé en 1954 par Mick Anglo tout en proposant une réflexion autour du mythe du surhomme. Le destin éditorial du personnage et l'approche radicale du scénariste achevèrent de conférer un statut culte à la série, dont l'influence fut grande sur de nombreux auteurs. Après des années d'indisponibilité, et à l'occasion du retour de la série Miracleman - The Silver Age signée Neil Gaiman et Mark Buckingham, la Maison des Idées réédite ces épisodes originaux, que nous vous proposons dans un omnibus absolument indispensable doté d'un riche apparat rédactionnel.