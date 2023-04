Moon Knight L'intégrale : 1980-1981

Le justicier masqué aux multiples personnalités s'élance dans sa propre série, prêt à affronter les fantômes, les loups-garous et tout ce qui rôde dans la nuit ! Des aventures terrifiantes qui vont chaque fois rapprocher un peu plus Moon Knight de la folie... Après un album consacré aux premières apparitions du Chevalier de la Lune, lorsqu'il partageait la vedette avec Hulk ou les Défenseurs, voici les douze épisodes d'origine de la première série régulière Moon Knight. Un album entièrement réalisé par Doug Moench, l'auteur phare du personnage, et le dessinateur Bill Sienkiewicz (LES NOUVEAUX MUTANTS : LA SAGA DE L'OURS DEMON). Vous y retrouverez le prélude à la série, un épisode de 40 pages tiré de Marvel Preview qui n'avait jamais été publié en France !