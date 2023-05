Ce n'était pas notre métier. Guerre d'Algérie

On découvre ainsi son arrivée à Beni-Bahdel en 1959, la vie des soldats au camp, les exercices, les opérations, les bons et les mauvais moments, mais aussi les paysages et l'environnement, sans oublier les liens qu'il a entretenus avec certains locaux. Ses lettres, que sa mère avait pris soin de garder, l'ont aidé à se souvenir. Pour " ne pas oublier l'histoire ". Par son style et grâce aux nombreux détails qu'il mentionne, Jacques RIVAULT entraîne facilement le lecteur dans son récit. Son écriture fluide, vivante – jusqu'à être teintée parfois de touches d'humour –, fait de son témoignage un livre accessible à tous.