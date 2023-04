Divorcée et mère d'une adolescente grincheuse, Leigh Collier est avocate de la défense dans un prestigieux cabinet d'Atlanta. Son existence en apparence ordinaire vole en éclats lorsque son patron lui impose son prochain client : Andrew Tenant, un homme richissime accusé de plusieurs viols. L'audience est dans huit jours, il n'y a pas de temps à perdre. Lors de leur rendez-vous, pourtant, quelque chose cloche : cet homme la connaît. Il s'agit du petit Trevor qu'elle et sa soeur, Callie, ont gardé vingt ans plus tôt, et dont elles ont arrêté de s'occuper brutalement après un drame. Il semblerait qu'Andrew les en tienne pour responsables et qu'il veuille faire chanter Leigh. Car les deux soeurs doivent payer pour leurs actes. Faux témoin est un thriller haletant, profondément dans l'air du temps. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Souad Degachi et Maxime Shelledy. A propos de l'autrice Karin Slaughter est une écrivaine américaine, autrice de roman policier et de thriller. Publiée dans 120 pays et vendue à plus de 40 millions d'exemplaires, elle est l'autrice de nombreux romans dont les séries Grant County et Will Trent, ainsi que Son vrai visage, disponible sur Netflix. " Une des plus grandes auteures de thriller. " Cosmopolitan "Karin Slaughter est une des grandes vendeuses de la littérature policière américaine de ces dernières années. La construction d'une intrigue n'a aucun secret pour elle et son style alterne parfaitement descriptions et dialogues, toujours avec le ton juste. " La Provence " Un thriller absolument passionnant, redoutable d'efficacité. " Les pipelettes en parlent " Ce thriller psychologique et juridique captivant, signé Karin Slaughter, est impossible à lâcher. " Maxi