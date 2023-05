Histoire-Géographie 6e Mon carnet de réussite. Repères et méthodes, Edition 2023

Un carnet à la formule inédite pour bien démarrer l'Histoire-Géographie au collège - L'essentiel des méthodes, repères et outils à maîtriser à la fin de la 6e - Des fiches ciblées sur les difficultés des élèves - Des documents simples pour illustrer la méthode et des exercices d'applications ludiques - Des astuces pour acquérir les bons réflexes en Histoire-Géographie et faciliter la mémorisation - Un petit format pour l'avoir toujours avec soi Les + numériques : des tutos animés par les mascottes du carnet