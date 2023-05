Mes très chers monstres

"Journaliste depuis trente ans au Figaro, j'ai croisé, au fil des ans, à ce poste d'observation de premier plan, bien des monstres . Des beaux et des laids. Des petits et des grands. Des femmes et des hommes. Des monstres évidents et des monstres charmants et virevoltants, cachant bien leur jeu. Certains bien plus fragiles qu'ils en avaient l'air, presque vulnérables ; d'autres bien plus monstrueux que leur réserve ou leur apparente bonhomie ne le laissait présager. Tous monstres parce que plus grands , plus volontaires, et toujours en quête de lumière. De reconnaissance, d'un amour renouvelé, de postérité, voire d'éternité, même, pour certains, soucieux de laisser une trace dans l'histoire. Tenter de mettre au jour si ce n'est le vrai visage , en tout cas un autre visage, une forme de vérité de l'instant derrière l'apparence, la quête narcissique, les images retouchées qui construisent des espèces de marionnettes médiatiques. Essayer de cerner les failles, notamment celles de l'enfance si souvent éclairantes. Mettre en lumière les stratégies pour s'affranchir de filiations pesantes, d'histoires familiales compliquées ou de conventions sociales contraignantes. Voilà ce qui m'a motivée dans cette espèce d'attirance que j'ai toujours eue pour des personnages qui sortaient du commun". A. F. Anne Fulda est grand reporter et responsable de la rubrique "Portraits" au Figaro. Elle est l'auteure d'Un président très entouré (Grasset, 1997), de François Baroin, le faux discret (Lattès, 2012), de Portraits de femmes (Plon, 2016) et du best-seller Macron, un jeune homme si parfait (Plon, 2017).