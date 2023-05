Prix Nebula 1968 (nominé au prix Hugo en 1969), Rite de passage est le principal roman d'un écrivain américain récemment disparu, Alexei Panshin, qui fut plutôt connu outre-Atlantique comme critique littéraire. Ce roman d'apprentissage avec une approche science-fictive est l'une des oeuvres les plus matures et frappantes de la SF US, influente au point que Kim Stanley Robinson revint sur ses traces avec son roman Aurora, qui en constitue une sorte de très belle relecture personnelle. La thématique passionnante des nefs générationnelles (des vaisseaux spatiaux qui feraient voyager plusieurs générations successives de passagers avant d'arriver à destination) est revisitée ici sous la forme d'un journal d'une jeune fille, avec un réalisme social et personnel saisissant. Pour cette édition grand format, nous avons fait réaliser une nouvelle traduction intégrale.