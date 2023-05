Alice se réveille au sein d'une étrange maisonnée. Qui est cette femme attentionnée qui s'occupe d'elle ? Et qui est cette gamine muette qui la regarde avec l'admiration d'une petite soeur ? Mais où est-elle ? En quête d'une réponse à toutes ses questions, c'est le destin qui va lui répondre avec toute la force dont il sait faire usage l'entraînant dans un monde délirant où le sexe est la monnaie d'échan­ge la plus efficace pour survivre dans ce cauchemar. Bien­venue Alice, au Pays du Chaos ! ? Un album d'une très grande qualité, superbement scéna­risé et dessiné par Manolo Carot, qui nous peint une aventure de fin du monde, de dégénérescence de l'huma­nité dans le pur style de la science-fiction très fortement mâtiné de sexe.