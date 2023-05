Etre vieux dans le monde grec . De Solon à Philopoemen. VIe-IIe s. a.C.

Cet ouvrage s'attache à réparer une lacune historique en s'intéressant au vieil âge des Grecs. Nos sources sur la question sont dispersées et certainement réduites mais elles offrent des éclairages sur des destins personnels comme sur la position sociale d'une génération. Son ambition est de dépasser les constructions littéraires de la "triste vieillesse", de sortir les vieux de leur état d'apesanteur historique pour les ancrer dans des familles, des milieux socio-économiques, en prêtant attention aux écarts entre les genres et entre des individus marqués par des états différents. Il examine les activités publiques ou privées, les fonctions qu'occupent les ainés et montre que ce sont des acteurs sociaux qui ne comptent pas pour rien.