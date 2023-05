Les combattants de la liberté

Un livre de référence pour des vacances cultivées Cette anthologie de la satire est une véritable révélation sur la richesse de la tradition pamphlétaire en France. Ces satiristes et pamphlétaires viennent d'horizons politiques variés et de siècles différents, mais leurs points de rencontre sont l'irrévérence, l'insoumission à l'Etat et le courage. Parmi eux : Blanqui, Rivarol, Desmoulins, Vallès, Bloy, Libertad, Séverine et Zo d'Axa. A l'heure où la liberté d'expression est de plus en plus remise en cause, Daniel Cosculluela a souhaité ressusciter ces esprits de combat qui agissent et écrivent parfois au péril de leur vie. Beaucoup de ces combattants de la liberté de dire et de penser ont dû fuir leur pays pour éviter la prison. Ils nous manquent cruellement. L'auteur a voulu engager un dialogue avec ceux qui doivent continuer à vivre à travers nos pensées, nos rêves, nos émotions et nos révoltes. Ses choix sont arbitraires mais les écrivains sélectionnés ont un point commun : avoir joué un rôle dans le mouvement des idées qui inspire la vie des hommes. Daniel Cosculluela est né en France en 1956 à Talence et a passé sa jeunesse dans le quartier espagnol de Bordeaux. Il embrasse la carrière de médecin-psychiatre et d'anthropologiste. Il collabore à plusieurs médias dont le journal satirique Hara-kiri, exploité un temps avec le Professeur Choron, puis avec le journaliste André Bercoff (qui en devint propriétaire), lequel l'a associé plus tard à France-Soir, Valeurs actuelles et - Sud Radio.