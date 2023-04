Pourquoi viens-tu si tard ?. Comprendre et accompagner les désirs de maternité tardifs

Oubli du temps qui passe, contraintes professionnelles, fantasmes de jeunesse éternelle, ou simple mauvais timing, aujourd'hui de nombreuses femmes retardent, plus ou moins consciemment, le moment de devenir mères. Psychiatre et psychanalyste, Muriel Flis-Trèves nous invite dans l'intimité de ses consultations. Elle y reçoit les questionnements de ses patientes et de ses patients et nous transmet ici leurs récits vivants. Quelles raisons à cette attente ? La maternité a-t-elle toujours le même sens aujourd'hui ? Comment expliquer aux enfants leur conception ? Qu'ils soient en couple ou solo, ce désir d'enfant, souvent ardent et conjugué à des processus médicaux parfois lourds, les amène aussi à revisiter leur propre enfance, leurs traumatismes. Un voyage singulier qui montre combien la procréation demeure une aventure hors norme. "Ce livre lucide et solidaire, remarquablement pensé et écrit, bruissant de voix, anxieuses et joyeuses, nous invite à suivre leur aventure captivante". Michelle PERROT