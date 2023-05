Mon Bullet Agenda de professeur des écoles. Pour une organisation au top, toute l'année ! Edition 2023-2024

Professeur des écoles, instagrameuse, maman, épouse, et jeune femme pleine d'envies, question organisation, Marina sait de quoi elle parle ! Elle a donc conçu ce bullet agenda pour faciliter votre quotidien de professeurs des écoles et faire baisser votre charge mentale. Parce qu'une année organisée est une année sereine, il regorge d'outils et de conseils précieux pour : - suivre les 108 heures, - planifier vos projets et vos rendez-vous pour l'école, - équilibrer travail et loisirs. Après deux années atypiques, l'école se rouvre au monde. Les éditos de Marina vous aideront à penser votre année et à la construire avec vos partenaires externes comme internes : parents, collègue, RASED, AESH... Et n'oubliez pas de vous amuser ! Besoin d'une pause ? En fin d'ouvrage, Marina vous a concocté une boîte à outils avec plein d'idées de DIY pour animer, faciliter et rythmer votre quotidien. Professeure des écoles et maître-formatrice, Marina est aussi blogueuse et instagrameuse (@maisquefaitlamaitresse) et l'auteur du best-seller Mon Bullet agenda de professeur des écoles et du Planner de professeur des écoles.