L'histoire du football en dates

Le livre que vous tenez dans les mains chronique près d'un siècle de football mondial. Il débute à l'aube de la Coupe du monde 1930 et se termine au Mondial 2022 au Qatar. Certaines dates évidentes (le parcours de Zidane en équipe de France) en côtoient d'autres plus subjectives - par exemple, celles concernant Román Riquelme, suivant le concept sofootien de "joueur frisson" . Mais les dates "essentielles" ne manquent pas à l'appel, entre mémoire universelle (Italie-RFA 1970, incontournable) et madeleines de Proust (Liverpool-M'Gladbach 1977).