Grand froid

Finaliste du prix VSD-RTL du meilleur polar français. Les secrets ne meurent jamais. La vie de Lucas a basculé en une seconde : sa mère, une brillante avocate nantaise, a été retrouvée morte dans un parking souterrain. Si la police conclut à un suicide, Lucas n'y a jamais cru. Convaincu de son assassinat, il se lance dans une enquête qui va le percuter avec une violence inouïe. Pour Lucas, l'heure est venue d'entrouvrir la porte du passé de sa mère... Au risque de voir l'insoupçonnable s'en échapper. La vérité est proche. Si proche. Bien plus terrible et dangereuse que tout ce que Lucas imagine... Inspirée de faits réels, portée par une atmosphère glaçante et des rebondissements en série, cette révélation des lecteurs 2019 vous plonge, au fil des chapitres, dans un nouveau classique du genre.