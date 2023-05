Legendborn Tome 2 : Marquée au sang

Pour découvrir la vérité sur la mort de sa mère, Bree a infiltré l'Ordre de la Table ronde, une société secrète qui compte dans ses rangs les descendants des chevaliers du roi Arthur. Au fil des révélations, elle a pris conscience de ses propres pouvoirs et du rôle qu'elle est appelée à jouer dans la guerre qui fait rage contre les forces démoniaques. Camlann, la bataille finale, est proche, et Nick, le garçon dont Bree est amoureuse, a été kidnappé. Pourtant, alors qu'il devrait montrer un front uni, l'Ordre est plus divisé que jamais : les régents font tout pour minimiser le conflit et ne semblent pas se préoccuper du sort de Nick. Bree et ses alliés n'ont d'autre choix que de partir eux-mêmes à sa recherche. Mais les ennemis sont partout, les pouvoirs de Bree sont imprévisibles et dangereux, et elle ne peut échapper à son attirance grandissante pour Selwyn, le mage qui a juré de protéger Nick jusqu'à la mort...