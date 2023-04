Durant l'été 2002, la lycéenne populaire Hae-on a été assassinée. Le coupable n'a jamais été retrouvé. 15 ans plus tard, dans l'esprit de sa jeune soeur Da-on, trois suspects de l'époque demeurent : un garçon de bonne famille, un jeune homme pauvre et méprisé de tous, et une camarade de classe obsédée par son apparence. Da-on va s'obstiner à les retrouver et à élucider enfin le meurtre de sa soeur. Lemon est le roman choral de ces personnages, qui retracent leurs parcours de vie et nous brossent ainsi le tableau d'une implacable société coréenne, soumise à de nombreux diktats. Par déduction, le puzzle du crime va se reconstituer sous nos yeux. Par ailleurs, Da-on a elle aussi des choses à se reprocher...