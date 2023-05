Chinois 3e année. Cahier, Edition 2023

L'outil indispensable pour accompagner le manuel et pour rentrer "pas à pas" dans l'apprentissage des caractères - De très nombreuses grilles d'écriture - Des activités pour favoriser l'acquisition et la mémorisation des caractères - Des entraînements sur le lexique et les structures de phrases - Des activités supplémentaires de compréhension de l'oral et de l'écrit, et d'expression écrite et orale