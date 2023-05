La Jangada. Huit cent lieues sur l'Amazone

Au XIXe siècle, Joam Garral, exilé depuis vingt-cinq ans au Pérou, prépare son retour au Brésil, où il est accusé à tort d'avoir volé des diamants, pour le mariage de sa fille. Il embarque avec sa famille à bord d'une jangada, un immense radeau, afin de parcourir sur l'Amazone les huit cents lieues qui les séparent de Belém, où se tiendra la cérémonie. Mais leur chemin sera semé d'embûches. Trahison, secrets, messages codés... Parviendront-ils à destination, et à quel prix ? Jules Verne nous offre une description magistrale du Brésil et des rives de l'Amazone, qui deviennent le cadre enchanteur et inquiétant de ce formidable roman d'aventures.