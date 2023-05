PH7, j'équilibre mon assiette !

Dans la collection C'est décidé je m'y mets, ce livre invite à découvrir des recettes inédites sur le principe de l'équilibre acido-basique des aliments pour une meilleure digestion et vitalité de l'organisme. 20 plats composés de plusieurs portions d'ingrédients variés sont proposés selon les saisons : soupe crue de champignons avec rôti de légumes aux épices, riz semi-complet à l'indienne, chili d'azuki sin carne, salade verte... En plus, 6 desserts originaux : crème de patate douce au citron... Et toutes les infos santé concernant le PH7, la naturopathie comme démarche hygiénique (l'importance de la mastication, les associations alimentaires et les réactions dans le corps, manger coloré, en conscience et tenir compte de la respiration, les bienfaits des épices...).