L'ombre des templiers

O/Poche accueille un ouvrage ésotérique de référence Voyage au cour d'une Histoire de France secrète et mystérieuse. Depuis son anéantissement aussi brutal que soudain par Philippe Le Bel à l'aube du XIVe siècle, l'Ordre des Templiers ne cesse de hanter les esprits et de nourrir tous les fantasmes. Aujourd'hui encore, les passions se déchaînent dès que l'on prononce leur nom, que l'on évoque leurs rites ou qu'on relie les sociétés secrètes contemporaines à leur disparition. Christian Doumergue propose un voyage historique, symbolique et littéraire pour déceler les résurgences d'un ordre à la puissance presque magique ! Il nous entraîne également sur des sites comme Gisors, Chinon ou parmi les ruines Cathares. Un ouvrage éclairant ! Christian Doumergue est l'auteur du Secret dévoilé, préfacé par Jacques Ravenne et Eric Giacometti. Sa connaissance de l'Histoire et des sociétés secrètes lui permet de livrer un regard autorisé sur l'ordre des Templiers.