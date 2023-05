La bible salades

500 recettes savoureuses et variées pour toute l'année Salade au saumon, betterave et agrumes, salade tiède de légumes et seitan, salade de petit épeautre, légumes d'été grillés et chèvre mi-sec, poke bowl de thon mariné et crevettes à l'avocat, coleslaw, mesclun et petits roulés d'omelette au speck et à la menthe, salade d'asperges vapeur, sauce au fromage blanc de chèvre et oeufs dur... Des plus classiques aux plus originales, découvrez dans cette bible un vaste choix de salades gourmandes. Des recettes faciles à réaliser et délicieuses, pour se faire plaisir toute l'année !