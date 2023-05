X-Men l'Intégrale : 1987. Tome 2

Les deux fragments de l'Astéroïde M (l'ancienne base de Magnéto) tombés aux Etats-Unis et en Russie, engendrent une tension internationale extrême qui va amener les X-Men à se confronter aux Avengers. L'intervention des Super-Soldats Soviétiques n'arrange pas la situation ! Et à Dallas, certains événements se préparent et pourraient bouleverser le destin des mutants ! Nouvelle édition pour cette Intégrale jusqu'ici épuisée, qui contient entre autres la mini-série X-Men Vs the Avengers, signée Roger Stern et Marc Silvestri.