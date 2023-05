Les Liens du Sang Tome 2 : Il y a de la magie dans l'air

Après avoir échappé aux griffes de Corrigan, le Seigneur Alpha de la Fraternité, Mack essaye de mener une vie tranquille dans la campagne écossaise, le plus loin possible des métamorphes. Mais lorsqu'elle trouve un travail dans une vieille librairie, tenue par une mystérieuse dame âgée qui semble non seulement passionnée par les bienfaits des herbes mais aussi connaître plus de choses qu'elle ne le devrait, Mack se retrouve prise dans un maelström impliquant le ministère des Mages, le peuple des Faes et la Fraternité. A présent, Mack doit faire un choix entre rester cachée ou affronter le danger. Et dans ce cas, assumer aussi ses véritables sentiments pour Corrigan, le puissant alpha aux yeux verts.