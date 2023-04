Côte d'Emeraude. Cap Fréhel, Dinan, Dinard, Saint-Malo, Cancale, 2e édition

Côte d'Emeraude, telle est l'appellation donnée à la succession de plages et de pointes rocheuses qui s'étend entre le cap Fréhel et la baie du Mont-Saint-Michel. L'auteur invite à la découverte de cette magnifique destination en 28 balades commentées. La Côte d'Emeraude n'est pas seulement merveilleuse par ses paysages ; elle séduit aussi par la puissance de ses ambiances. Au pied du phare du cap Fréhel, sur les quais de Saint-Malo, sur la jetée de Cancale... on est dans l'univers des navigateurs, pêcheurs, marins du commerce et coureurs de haute mer. Au fort de la Latte, sur les remparts de Dinan et de Saint-Malo, on plonge dans l'histoire, avec des rapports bien compliqués entre le duché de Bretagne, le royaume de France et la très indépendante cité malouine, repaire de corsaires et port d'attache d'armateurs-négociants richissimes. Tandis que sur les plages de Dinard et Saint-Cast, l'esprit de la Belle Epoque et le souvenir des villégiatures prestigieuses marquent encore les lieux. Mais si on évoque les séjours passés des têtes couronnées de la vieille Europe, des hommes politiques dès la Troisième République, des artistes et gens de lettres, désormais, ces stations balnéaires sont devenues tout à fait familiales et accueillantes pour tout un chacun. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.