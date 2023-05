Faire ses cosmétiques naturels. Les bienfaits de la nature en plus de 100 recettes !

Faire soi-même ses cosmétiques naturels, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense et très amusant ! Les ustensiles et les gestes sont ceux de la cuisine, les produits sont un festival de textures, d'odeurs et de couleurs qui réveillent les sens. Ainsi maîtrise-t-on la composition et la quantité de ses cosmétiques autant que leur fraîcheur, tout en réalisant de substantielles économies ! C'est aussi et surtout faire des cosmétiques libres de tout additif chimique et aggressif. Mais le plus grand plaisir reste l'utilisation de ces cosmétiques qui sentent si bon le naturel. Prendre soin de soi devient alors un vrai bonheur ! "? Plus de 100 recettes pour elle et lui pour être beau de la tête aux pieds et jusqu'au bout des ongles, naturellement ! " Cyrille Saura Zellweger, artisane en cosmétique naturelle, travaille et transmet ses connaissances en Colombie ? Britanique (Canada) où elle anime des stages de fabrication de savon. Elle a créé sa marque Wild and Wise à Genève, étendue au Canada.