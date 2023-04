Je cuisine IG bas pour toute ma famille !

Réduire sa consommation de sucre, mieux contrôler son appétit et ses fringales, faire grimper sa jauge d'énergie, réguler son poids, améliorer son bien-être général et sa santé... On ne compte plus les bienfaits d'une alimentation à indice glycémique bas ! Pourtant, on pense parfois, à tort, qu'il est compliqué de concilier ce type d'alimentation et une vie de famille bien remplie... Albane Reclus nous démontre le contraire ! Les recettes qu'elle propose dans ce livre sont parfaitement adaptées à tous les membres de la famille, quel que soit leur âge. Simples à réaliser et très gourmandes, elles font appel à des produits nutritifs, bruts et de saison : Velouté de poireaux et pois cassés, salade de lentilles aux figues fraîches, poulet façon mafé, crumble de légumes d'été, fondant aux pommes, clafoutis aux myrtilles... En plus d'une soixantaine de recettes pleines de saveurs, Albane nous livre toutes les explications nécessaires pour comprendre les bases de l'alimentation IG bas et ses conseils d'organisation pour une application facile au quotidien.