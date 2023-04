Comment parler d'humanisme aujourd'hui ? A partir d'une lecture anthropologique de Montaigne, ce livre aborde cette question par la notion de diversité au sein d'une humanité une : la capacité à concevoir et juger font de l'humanité une seule espèce. Lire Montaigne permet d'aller vers la reconnaissance de "l'humanité des autres" , celle de tous ceux qui ont résisté à l'esclavage, à la conversion forcée, au colonialisme, à l'inquisition. Sa voix lointaine nous fait entendre ceux qui crient justice en disant que "la vie des Noirs compte" , ou ceux qui sont devenus une "humanité mobile" , exposés au sort funeste de la noyade ou de la mendicité, et qu'on appelle "migrants" . En récusant les concepts de "sauvage" , de "primitif" , de "barbare" , c'est le bon sens de tous qui est dans ce livre honoré, un bon sens qui est à la base de tout acte de résistance, c'est-à-dire de tout acte de liberté. Ali Benmakhlouf est professeur à l'université de Mohammed VI Polytechnique (Maroc), directeur du Centre d'études africaines. Auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie de la logique, la philosophie arabe classique et l'éthique médicale, il a notamment publié aux éditions Albin Michel Pourquoi lire les philosophes arabes (2015, rééd. en poche 2020), et La Conversation comme manière de vivre (2016, réédité en 2022).