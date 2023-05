Mémento de zootechnie

Ce mémento est destiné aux élèves, aux étudiants de l'enseignement agricole et vétérinaire ainsi qu'aux futurs éleveurs. Il a pour but de rassembler sous une forme concise un maximum de données de base, classiques et chiffrées, dont la connaissance est indispensable à tout professionnel du secteur. Les notions générales et transversales sont traitées dans une 1re partie : élevage, statistiques, reproduction, alimentation, sélection, productions animales. La 2e partie présente les différentes espèces d'animaux de rente : - bovins, - ovins, - caprins, - porcins, - équins, - lapins, - volailles - chiens de berger. Chaque race de chaque espèce est présentée sous forme de fiche et comprend : - les caractéristiques zoologiques et morphologiques, - une fiche technique, - les données essentielles en matière de reproduction et d'alimentation, - les points clés concernant l'élevage et les productions, - le logement, l'ethnologie (races)