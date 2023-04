Réflexions philosophiques sur notre temps

La certitude a une double dimension, cognitive et morale, qui se retrouve bien sûr dans l'incertitude. Cognitive, dans la mesure où la certitude, lorsqu'elle est fondée, repose sur un savoir. Morale, car la certitude détermine nos choix, nos décisions, nos actions et nos comportements. Or, sur ces deux plans, notre temps est devenu incertain. Tout d'abord, ce que nous pensions savoir de nous-mêmes, des autres, de l'histoire et du monde est aujourd'hui remis en cause. Ensuite, il résulte de cette incertitude cognitive, une inquiétude existentielle sur ce que nous sommes, devons être ou devons faire. Ce sont les bouleversements que les dernières décennies ont produits sur nos conditions d'existence qui font l'objet de ce livre, en forme d'enquête.