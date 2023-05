Les avatars de l’islamisme

La réislamisation, définie comme un essai d'imposition des normes islamiques selon l'interprétation qu'en donne différents groupes, comme les Frères musulmans, et leurs stratégies d'implantation, tant dans les pays à majorité qu'à minorité musulmane. La question de l'islamisme est aujourd'hui largement débattue. En revanche, son corolaire la réislamisation, comme essai d'imposition des normes islamiques telles qu'interprétées par différents acteurs, adoptées volontairement ou non entrainant la visibilité des signes qui y correspondent, est nettement moins abordé. C'est l'objet principal de ce livre qui l'aborde en termes d'offre, à travers quelques mouvements qui la préconisent et de demande, à travers les populations touchées. L'analyse montre que dans les pays à majorité musulmane, cette offre interroge le projet de modernité inspiré de l'expérience occidentale et propose des modèles alternatifs présentés comme endogènes et que dans les pays à minorité musulmane, elle interpelle les modes de pensée et d'être qui semblaient faire consensus. Firouzeh Nahavandi est professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles où elle a fait toute sa carrière. Elle est co-présidente de l'Institut de Promotion des Formations sur l'Islam et membre de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer. Auteur de nombreuses publications sur les questions liées au développement et au Moyen-Orient, elle s'est particulièrement focalisée sur l'Iran, l'Afghanistan et l'islamisme.