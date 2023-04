Un esprit bof dans un corps pas ouf. Un livre de développement personnel pour ceux qui n’en peuvent plus du développement personnel

Aujourd'hui, nous devons constamment être positifs et chercher à nous améliorer, travailler à devenir "la meilleure version de nous-mêmes", afin d'être heureux, beaux, riches et en bonne santé, tout ça grâce au "pouvoir magique de la volonté", parce que "si on veut, on peut" et que "sky is the limit"... Et si tout ça était faux ? Et si nous n'avions pas de "potentiel infini" ? Et si notre exigence était tout simplement en train de nous rendre tous très malheureux ? Un esprit bof dans un corps pas ouf est un livre de développement personnel qui nous invite à être moins exigeants et à nous libérer de ces injonctions au bonheur qui nous pourrissent la vie. Portée par une lucidité désarmante, Anne-Sophie Girard nous offre ici un guide à contre-courant qui va radicalement changer notre vision des choses et de nous-mêmes.