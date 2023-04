Le pacte magique

New York, 1906. La pratique de la magie est réservée à l'élite sociale. Emma, 12 ans, intègre le pensionnat de Miss Posterity. Fille d'un richissime architecte, elle a tout pour devenir une magicienne de renom. Mais tout bascule lorsque son père disparaît tragiquement - et sa fortune avec lui. Désormais orpheline et sans le sou, Emma se met au service de Miss Posterity. Quant à la magie, ce n'est plus qu'un rêve brisé pour elle. C'est alors qu'elle fait la rencontre de l'autre servante du pensionnat, Izzy, qui a grandi dans un milieu ouvrier. La loi lui interdit de pratiquer la magie. Pourtant, elle se fiche bien des règles et compte prouver qu'elle peut devenir une grande magicienne.