La petite épicerie du monde

Mieux que le jardin botanique, il y a l'épicier, ce "ministre de l'Afrique, le chargé d'affaires des Indes et de l'Amérique" , selon Balzac. On n'en finirait pas d'énumérer les plats dont les composants viennent de l'autre bout du monde. Autant d'aliments, simples ou savamment préparés, qui nous permettent de comprendre la mondialisation et ses limites, en entreprenant un voyage insolite et passionnant dans la grande épicerie du monde.