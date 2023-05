Et toc ! Le meilleur des réparties.... pour moucher les emmerdeurs, les cons, les prétentieux

"De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent". Depuis de trop longues minutes déjà, un prétentieux pérore devant vous et toute l'assemblée. Il a le don de gâcher votre soirée. Vous cherchez en vain le bon mot qui le remettrait à sa place et le ferait taire. Rien de tel que de s'inspirer du talent des autres pour clouer le bec à son adversaire.