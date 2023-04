Un Grand Week-End à Copenhague, c'est le condensé de tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Copenhague. Venez découvrir la capitale du Danemark, ses incontournables et ses coins secrets, mais aussi : - Des activités 100 % locales : sillonnez la ville à vélo comme un Copenhagois ou faites un sauna, jetez-vous dans le port et recommencez... - Des propositions insolites pour twister votre séjour : naviguer comme un viking ou dormir sur un radeau, ça vous tente ? - Les meilleures adresses pour déguster un smorrebrod ou pour boire un verre dans un bar hyggelig.