Un grand week-end à Edimbourg

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Edimbourg. Dans cette nouvelle édition : - Les sites incontournables et nos expériences uniques pour vivre un week-end d'exception : plonger dans les sombres légendes d'Old Town, fabriquer sa propre tablette de chocolat, mettre son propre gin en bouteille, passer une soirée geek, carresser des chèvres en pleine ville... - Des balades par quartier avec des pauses pour boire un verre ou se restaurer. - Notre sélection d'adresses " restos & bistrots " , " bars, clubs et sorties " , " hôtels B&B " , " Shopping" , désormais intégrée à la suite des visites dans chaque quartier. - Nos " Top " illustrés pour plonger dans une ambiance 100 % édimbourgeoise : sur le pouce, afternoon tea, musique live, pubs, spots Instagram... - 3 propositions de balades aux alentours d'Edimbourg : Arthur's Seat, colline volcanique qui domine la ville, Water of Leith, une rivière cachée, et Capital View Walk, dans les Pentland Hills - Et toujours : un plan détachable et un plan par quartier.