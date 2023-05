Marie Madeleine. Tu as tant aimé

Reconnue par l'Eglise chrétienne d'Occident et d'Orient, Marie Madeleine est la femme par excellence qui cède à l'esprit, à la liberté. C'est dans le renoncement physique qu'elle va s'accomplir, sans que chair et esprit ne s'opposent. Quand elle croise Jésus qui parle de moissons, de filets de pêche, d'oiseaux insouciants, c'est l'éblouissement. Sa rencontre avec Jésus la ramène à ce qu'elle est : un être amoureux de l'Amour et de la Beauté. L'amour fou pour Jésus qui s'empare d'elle est celui, infini, qu'elle éprouvera pour le divin. Et voici qu'elle court en ce frais matin de Pâques qui brode ses filets d'or dans l'aubade des oiseaux. Elle cherche son Seigneur, cheveux déployés en cascade, robe qui vole au vent : impudique Marie Madeleine qui brave les codes sociaux ! Au plus près du mystère de cette femme bouleversante jusqu'à la pleine révélation où l'amour est le guide qui procure la connaissance dans le Poème du monde.