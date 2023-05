Cahier de vacances Coupe du monde de rugby officiel. Edition 2023

Testez vos connaissances sur les dix éditions de la Coupe du Monde de Rugby depuis 1987, les actions de légende, les équipes qualififiées, le casting des stades et votre culture rugbystique. Plus de 200 jeux à faire seul ou en duel, entre amis, en famille, avec vos coéquipiers ou vos aînés. Musclez votre jeu et transformez tous vos essais ! Quiz - Mots mêlés - Logigrilles - Intrus Anagrammes - Mots mystères