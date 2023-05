Stillwater Tome 2

Stillwater est en plein chaos ! Avec le juge mis hors de nuire, Ted et sa milice prennent le contrôle de la ville. Mais d'autres personnes sont prêtes à aller encore plus loin... CHIP ZDARSKY (Daredevil) et RAMÓN K. PEREZ (Tales of Sand, Jane) sont de retour pour le 2e tome de cette trilogie !