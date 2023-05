Ansible. Gérez la configuration de vos serveurs et le déploiement de vos applications, 3e édition

Ce livre sur Ansible s'adresse aux administrateurs de systèmes Unix qui souhaitent découvrir les différentes fonctionnalités spécifiques de cet outil DevOps permettant la configuration centralisée de serveurs et applications. A l'aide d'exemples concrets, l'auteur apporte au lecteur les connaissances nécessaires pour bien comprendre l'intérêt de son utilisation. Certains prérequis sur le langage YAML ou l'utilisation du protocole SSH sont un plus pour une utilisation efficace d'Ansible. Dans les premiers chapitres, l'auteur aide toutefois le lecteur à les acquérir pour qu'il puisse tirer le meilleur profit de la lecture du livre. Les chapitres qui suivent traitent des différents mécanismes d'Ansible avec une approche de difficulté progressive. Les premiers mécanismes permettent ainsi d'administrer de façon classique les serveurs (Unix ou Windows) alors que les suivants nécessitent des notions plus avancées, notamment sur la programmation Python. Le lecteur y découvre alors comment créer un inventaire, comment réinjecter des informations provenant de sources existantes (ESX, AWS, Docker...) ou comment créer des playbooks. La création de rôles Ansible est également traitée ainsi que quelques bonnes pratiques à suivre (analyse de code et test avec Molecule à l'aide de Podman ou Docker). A côté des notions purement orientées Ansible, certains chapitres sont consacrés au déroulement du déploiement d'une application MediaWiki. Le lecteur étudie ainsi les problématiques de parallélisation des tâches, l'introduction d'un répartiteur de charge Haproxy et le lancement en séquence des opérations permettant de réaliser les mises à jour avec un impact minimal (rolling update). L'optimisation des tâches sera également un point important avec la mise en place de Mitogen. La suite du livre détaille plus particulièrement la personnalisation d'Ansible. La restitution d'informations (mécanismes de callback et découverte de ARA), l'écriture de modules pour la gestion d'opérations, les filtres Jinja ou encore la création d'actions sont ainsi étudiés. Enfin, l'auteur présente dans les derniers chapitres la problématique de la création de machines virtuelles, classiques (via l'hyperviseur ESX/VMware/vCenter) ou dans le cloud (avec AWS), l'utilisation de containers containers Podman/Docker avec Ansible, le pilotage d'applications dans un cluster Kubernetes ainsi que la création d'un opérateur.