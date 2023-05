Le jour où les parents... Tome 3 : Le jour où les parents nous ont abandonnés

Charlotte en est persuadée : ses parents sont des monstres ! Comment expliquer, sinon, qu'ils les envoient, elle et ses frères, en colonie de vacances ? ! C'est inadmissible, une vraie trahison. Et qui dit trahison... dit rébellion ! Les Blanquetier, une famille (presque) comme la nôtre ! Chez les Blanquetier, il y a deux parents, quatre enfants, un énorme chien et autant d'embrouilles. Forcément, on s'y retrouve un peu et on s'attache. Une série qui inverse les rôles Dans chaque épisode, ce sont les parents qui font grève, qui sont incapables de se mettre d'accord, qui n'arrivent pas à couper le cordon... Heureusement que les enfants sont là pour gérer !