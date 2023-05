Maths 1re Enseignement scientifique et mathématique

Un manuel de Maths 1re dans le cadre de l'Enseignement scientifique et mathématiques), accessible et concret, pour donner ou redonner le goût des maths ! - Un travail transversal et régulier des automatismes - Des parcours d'exercices et des rubriques "Pour aller plus loin" pour s'adapter aux besoins de chaque élève - Des situations concrètes, en lien avec le quotidien et les autres disciplines - A la fin de chaque chapitre : une proposition de mise en situation (jeu de rôle, exposé, débat) pour une autre approche des maths. Les + numériques : activités et quiz collaboratifs MathLive, QCM interactifs, flashcards, prolongements en vidéos, etc. Et en plus pour le prof : les activités en version modifiable, les diaporamas des rituels et questions flash, etc.