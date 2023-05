Bushido - Le Code du Samouraï. L'âme du Japon

Les samouraïs représentent l'archétype du guerrier et de la noblesse d'esprit. Soumis à un code d'honneur et des valeurs implacables, ils sont les représentants d'une chevalerie qui sublime l'héroîsme et les valeurs masculines. Dans cet ouvrage rédigé au début du XXe siècle, Inazo Nitobe rappelle l'histoire des samouraïs, leur culture, leur initiation, leur entrainement rigoureux, et explicite les sept valeurs fondamentales qui constituent le Bushido, le code d'honneur du samouraï. Ces valeurs structurent encore aujour'hui la société et l'âme japonaise : justice, courage, bienveillance, politesse, sincérité, honneur, loyauté.