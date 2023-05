Le choix de l'excellence. En finir avec la dictature des humanistes

Dans nos relations, il faut pratiquer la communication non violente. En entreprise, faire preuve de soft skills, ces "aptitudes douces" liées à notre capacité de traitement des émotions, d'assertivité dans nos échanges. De toute part, on condamne les comportements agressifs, conquérants, compétitifs. L'essentiel, c'est de participer, l'essentiel, c'est d'être. On nous invite à partir à la rencontre de nous-même par le yoga, le développement personnel, à vivre dans un cocon doux et respectueux. Et pourtant, nous avons rarement été aussi malheureux, autant en perte de sens. Car nous contenter d'être nous empêche d'exister pleinement. Convaincue que la performance est le plus grand joyau de l'intelligence humaine, Fanny Nusbaum nous invite à tourner le dos à la paix intérieure et à ouvrir le bras aux tourments, à l'inconfort et aux combats, pour déployer intelligence et performance.