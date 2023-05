Le sable pour mémoire

Entre le bourg et Mousterlin, il est un hameau niché dans la verdure que peu de gens connaissent : Kerdurec Après les attaques du Covid et les assauts de la mer sur la côte toute proche, l'attention va se porter sur les habitants de ce groupe de maisons à l'écart : l'un d'entre eux a été découvert mort sur son chantier. Jo Kerloc'h connaît bien sa côte et dans le secteur, il a de vieux copains qu'il aide à l'occasion. Comme en plus il est curieux, il va s'intéresser aux habitants de Kerdurec et à cette mort singulière. Mais ça ne va pas être du goût de la Lieutenante fraîchement arrivée ni de son adjoint l'Adjudant.