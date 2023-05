Faire ses graines c'est facile !. Autonomie au potager

Un ouvrage très pratique et complet pour ceux qui souhaitent s'initier à la production de leurs graines potagères. Ecrit par l'association Grainaille, il est le fruit des longues années d'expérience de ce collectif d'amateurs de graines. Faire ses graines, c'est amusant, peu onéreux, cela enrichit la biodiversité. C'est aussi un pas vers plus d'autonomie et de liberté. Aux graines, citoyens !