Les Super Super Tome 2 : Haut les masques !

Aglaé et Juju sont de retour pour de nouvelles super aventures ! Depuis qu'ils ont reçus leur cape magique de la part de Papi Dédé, chaque nuit est l'occasion d'aider quelqu'un dans le besoin et d'être un superhéros. Mais la vie de héros n'est pas facile tous les jours ! Aglaé et Juju doivent redoubler d'inventivité pour garder leur secret, et sauver le monde, une mission à la fois.