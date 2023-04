Le meilleur de Tom-Tom et Nana Tome 6 : Tous potes, tous au top !

Qu'est-ce qui rend la vie plus sucrée ? Les copains ! Ils ont de la chance, Tom Tom et Nana, d'avoir des potes uniques au monde, comme Rémi, Sophie, Fatiah. A cinq, on se chamaille, on se brouille, on s'adore tant qu'on veut. Quand, en plus, on possède un royaume juste pour soi, une magnifique cabane dans un fantastique terrain vague à l'écart des parents, à nous les exploits ! Une bande de fous que tu aimeras, pour le pire... et pour le rire.