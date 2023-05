La méthode de chinois Lai ba ! 3e année A2 A2+

La collection de référence en chinois ! - Une priorité à l'oral et une introduction de l'écrit fondée sur la maîtrise progressive des caractères - Une méthode motivante s'inscrivant pleinement dans la perspective actionnelle - Des activités interactives complémentaires pour s'entraîner de façon ludique : lexique, caractères, prononciation. Les plus des niveaux 2 et 3 : - Une structure allégée et régulière, privilégiant les projets courts - Une grande place accordée à la culture du monde chinois et à son environnement géographique - Une présence renforcée du chinois sur les pages - Des activités "Je lis et j'écris" clairement rattachées à chaque leçon pour en faciliter l'usage - Une page Atelier élargie à d'autres domaines : poésie, chanson, proverbes, théâtre...