24 heurs et malheurs du Mans

1923-2023... Depuis un siècle, la mythique épreuve mancelle fascine, fait rêver, et parfois perdre la raison. En clin d'oeil aux trios de pilotes qui se relaient en piste, trois passionnés reviennent ici sur l'histoire de cette aventure à la fois humaine et technologique qui, depuis sa création par Georges Durand, illustre un esprit pionnier empreint d'audace. Victoires, exploits, déceptions, accidents, et parfois la mort... A travers vingt-quatre chapitres sont évoqués vingt-quatre heurs et malheurs de ce rendez-vous iconique du sport automobile. Et quelques-unes de ses grandes figures, parmi lesquelles Willy Mairesse, Pierre Levegh, Henri Pescarolo, Paul Newman, Tom Kristensen, Jochen Rindt, Jacky Ickx... mais aussi Steve McQueen ou Jean Graton et sa bande dessinée Michel Vaillant. Anecdotes authentiques et scènes légendaires, glorieuses ou tragiques, font revivre cent ans d'émotion sur le circuit sarthois. Stéphane Bois est journaliste sportif à Ouest-France, spécialiste notamment des 24 Heures du Mans, auteur des 24 Heures du Mans en 80 éditions de légende (2012) et d'innombrables articles sur la course. Bob Garcia est romancier et passionné d'automobile, en particulier de courses d'endurance. Il est l'auteur notamment de Rebellion Racing aux 24 Heures du Mans (2018) et de Collisions (2021). Guillaume Nédélec est journaliste et photographe. Il est chef des sports Sarthe à Ouest-France. Outre de nombreux articles et interviews sur les 24 Heures du Mans, il a également, tout comme Stéphane Bois, couvert la Formule 1.